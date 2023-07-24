В РФ отменяется бессрочный запрет на работу для осужденных адвокатов

Запрет на ведение адвокатской деятельности для таких лиц будет действовать до момента погашения или снятия судимости за совершенные ими преступления

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, определяющий сроки, по истечению которых осужденные за преступления бывшие адвокаты могут вновь претендовать на получение адвокатского статуса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон принят во исполнение постановления Конституционного суда РФ, признавшего не соответствующей Конституции РФ действовавшую в стране норму о бессрочном запрете быть представителем в суде для лица, статус адвоката которого прекращен в связи с приговором суда.

Новые нормы устанавливают, что теперь запрет на ведение адвокатской деятельности для таких лиц будет действовать до момента погашения или снятия судимости за совершенные ими преступления. При этом срок, в течение которого действует запрет, будет составлять не менее 5 лет с момента принятия решения о прекращении статуса адвоката.

Кроме того, бессрочный запрет на ведение адвокатской деятельности исключается для случаев, когда адвокатский статус был прекращен из-за нарушений этических норм, адвокатской тайны или систематического несоблюдения установленных законодательством требований к адвокатскому запросу. В таких случаях запрет будет действовать в течение указанного в решении суда о прекращении статуса адвоката срока. По его истечении можно будет сдать квалификационный экзамен на повторное приобретение статуса.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.