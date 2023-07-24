Страховщики могут отказаться от предоставления услуг судам в украинских портах на Дунае

По сведениям агентства Reuters, около 30 судов, включая танкеры для перевозки химических продуктов, 24 июля "бросили якорь недалеко от порта Измаила" в Одесской области после ударов по портовой инфраструктуре

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Международные страховые компании изучают возможность прекращения оказания услуг судам, которые заходят в украинские порты на реке Дунай. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, около 30 судов, включая танкеры для перевозки химических продуктов, в понедельник днем "бросили якорь недалеко от порта Измаила" в Одесской области после ударов по портовой инфраструктуре. Кроме того, еще три суда прекратили движение по Дунаю в сторону терминала Рени.

Ранее официальный представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что инфраструктура одного из украинских портов на Дунае повреждена ночью в понедельник. Она не уточнила, о каком именно порте идет речь. Украинское издание "Зеркало недели" в свою очередь проинформировало о взрывах в Измаиле - крупном порте на Дунае в Одесской области.

17 июля представитель британского страхового рынка Lloyd's of London Нил Робертс заявил, что в связи с прекращением действия зерновой сделки страховщикам потребуется переоценить ряд рисков в Черном море. На этом фоне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк указал, что ни одно грузовое судно не зайдет в порты Украины на Черном море. Согласно информации Reuters, теперь международные суда могут также прекратить заходить в украинские порты на Дунае.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие государства, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.