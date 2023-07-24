Аксаков сообщил, что создание экспериментально-правового режима для криптобирж обсуждается

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку, готовность решить вопрос довольно высокая, уже достигнуты основные договоренности с Минфином и ЦБ, однако все зависит от позиции некоторых структур, которые пока не дают отмашки для запуска законотворческого процесса

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Легализация деятельности криптобирж в рамках экспериментально-правового режима обсуждается правительством, Банком России и другими структурами, но не все разногласия между ведомствами еще разрешены. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС.

"К сожалению, наши дискуссии затянулись. Мы пока не договорились о возможности в экспериментальных правовых режимах открывать криптобиржи и осуществлять операции для того, чтобы оплачивать, например, импорт товаров в нашу страну криптоинструментами", - рассказал Аксаков.

Депутат отметил, что готовность решить вопрос довольно высокая, уже достигнуты основные договоренности с Минфином и ЦБ. Однако, по его словам, все зависит от позиции некоторых структур, которые пока не дают отмашки для запуска законотворческого процесса.

Аксаков добавил, что если дискуссии удастся завершить в августе, то законотворческий процесс активизируется в осеннюю сессию.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что идея создания одной национальной биржи не прорабатывается. Вместо этого предлагается установить правила учреждения и работы таких структур, отмечал он.