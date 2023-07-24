СМИ: голландские эксперты обнаружили уязвимости в системе радиосвязи TETRA

По данным телеканала RTL, в Нидерландах эту систему, в частности, используют порт Роттердама, аэропорты и различные транспортные компании

ГААГА, 24 июля. /ТАСС/. Голландские эксперты выявили уязвимости для хакерских атак в системе профессиональной цифровой радиосвязи TETRA, которая активно используется многими компаниями в Европе и за ее пределами. Об этом сообщил в понедельник телеканал RTL.

По данным телеканала, в Нидерландах эту систему, в частности, используют порт Роттердама, аэропорты и различные транспортные компании. Как отметил телеканал, система связи C2000, которую используют экстренные службы и частично Минобороны страны, также основана на TETRA.

TETRA также используется для управления критически важной инфраструктурой, такой как высоковольтные распределительные устройства. "Злоумышленники могут относительно легко отправить вредоносные команды на высоковольтные электрические подстанции, что приведет к отключению электроэнергии в большой части страны", - заметил специалист из компании по кибербезопасности Midnight Blue Джоб Ветцелс. То же самое относится к нефте- и газопроводам и системам обеспечения безопасности движения поездов.

По данным экспертов, около 120 стран используют TETRA. "В настоящее время TETRA подвержена риску практически во всем мире", - подчеркнул Ветцелс.

Специалисты сообщили об уязвимостях в Национальный центр кибербезопасности в декабре 2021 года, который в свою очередь проинформировал правительство и наиболее важные организации о самих уязвимостях, а также о том, какие шаги необходимо предпринять для защиты системы радиосвязи. Однако, согласно RTL, многие из них пока так и не приняли необходимые меры.