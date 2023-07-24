Российский экологический оператор выступит экопартнером саммита Россия - Африка

Представители РЭО планируют принять участие в мероприятиях форума

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) организует раздельный сбор отходов и установит мастерскую переработки "Зеленый фургон" на саммите Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27 28 июля. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба РЭО.

"В этом году РЭО стал экопартнером экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Для посетителей мы подготовим мастерскую переработки "Зеленый фургон", который уже на постоянной основе интегрируется в программу деловых форумов. Также будет организован сбор твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе пофракционный. Нам важно показать, что реформа обращения с ТКО касается всех жителей страны и для построения экономики замкнутого цикла важно участие каждого", - заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, представители РЭО примут участие в мероприятиях форума, который призван разнообразить формы и направления российско-африканского сотрудничества, в том числе в области экологии.

"На форуме будет организована масштабная международная выставочная экспозиция, а также пройдет ряд важных деловых встреч. Участие в форуме - стратегически важный шаг для развития торгово-экономических отношений России со странами Африки", - добавил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Как и в предыдущий раз, они пройдут под девизом "За мир, безопасность и развитие". Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи. Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.