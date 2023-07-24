Минсельхоз сообщил о росте доли РФ на мировых рынках продовольствия за пять лет в 1,5 раза

По словам руководителя "Агроэкспорта" Дмитрия Краснова, за это время рост российского экспорта был самым высоким среди двадцати стран - крупнейших экспортеров.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия за последние 5 лет увеличила свою долю присутствия на мировых продовольственных рынках в 1,5 раза. Об этом заявил заместитель министра Минсельхоза РФ Сергей Левин.

"Справедливо отметить, как за последние 20 лет мы продвигаемся с точки зрения экспорта, но даже за последние последние пять лет мы увеличили свою долю присутствия на продовольственных рынках в полтора раза <...>. С повышением роли РФ на мировом рынке возрастает потребность в нашей экспертизе. Наша оценка мирового рынка, тех событий, которые происходят, становится все более значимой", - сказал Левин на презентации Ежегодного аналитического доклада "Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК 2022/23", который разработали МГИМО и федеральный центр "Агроэкспорт".

Руководитель "Агроэкспорта" Дмитрий Краснов отметил, что за последние пять лет рост российского экспорта был самым высоким среди двадцати стран - крупнейших экспортеров.

"Очевидно, что без взгляда российских экспертов, российских аналитиков, российского отраслевого сообщеста невозможно составить полноценную картину. В работе над ежегодником принимали участие около ста экспертов из 17 стран мира", - добавил Краснов.

Как указывается в докладе, несмотря на различные сдерживающие факторы и внешнее давление, зафиксированные в 2022 году, страна стабильно поставляет продовольствие на экспорт, продолжая тем самым наращивать присутствие на мировых рынках. В 2022 году среди топ-20 мировых экспортеров Россия продемонстрировала наибольший прирост объёма экспорт продукции АПК.

В 2022 году на Россию пришлось 2,1% мирового экспорта продукции АПК. В сравнении: в 2017 году на страну приходилось 1,4% мирового экспорта продовольствия.