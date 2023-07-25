Город Санья на Хайнане запустил прямой пассажирский авиарейс в столицу Индонезии

Рейсы будут осуществляться в обоих направлениях дважды в неделю

ХАЙКОУ /Китай/, 25 июля. /ТАСС/. Курортный город Санья на китайском острове Хайнань запустил прямой маршрут пассажирских авиаперевозок в столицу Индонезии Джакарту. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, рейсы дважды в неделю в обоих направлениях осуществляет индонезийская авиакомпания Lion Air. Для перевозки пассажиров используются самолеты Boeing 737-900. Время перелета составляет 4 часа 15 минут.

Отмечается, что пассажирские авиарейсы с Хайнаня в Индонезию в 2023 году стали осуществляться впервые. Предполагается, что новый маршрут позволит активизировать международные деловые контакты и культурно-гуманитарные обмены.

Накануне пандемии, в 2019 году, аэропорт Феникс в Санье принял более 46 тыс. индонезийских туристов. Согласно официальной статистике, по количеству граждан, посетивших этот курортный город с целью отдыха, Индонезия занимала пятое место среди всех прочих стран.