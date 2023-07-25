Саратовская область представит на форуме Россия - Африка косметику и фасовочную технику

Делегация из региона впервые примет участие в мероприятии

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Саратовская область презентует на форуме Россия - Африка фасовочное и упаковочное оборудование, изделия пищевой промышленности и косметическую продукцию. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития региона Андрей Разборов.

"Саратовская область на форуме будет презентована стендом продукции региональных компаний. В частности, будут представлены фасовочное и упаковочное оборудование, материалы для полной комплектации инженерных сетей, изделия пищевой промышленности и косметическая продукция. Участники выставки будут иметь возможность представить свою продукцию, найти новых партнеров и заключить контракты, а регион - расширить сотрудничество со странами африканского континента для реализации совместных проектов", - сообщил Разборов.

По его словам, уже на этапе подготовки к мероприятию потенциальные партнеры проявили интерес к продукции, производимой в регионе. Особенным спросом пользуются сельскохозяйственные товары и строительные материалы.

Отмечается, что делегация из Саратовской области впервые примет участие в экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка.

О сотрудничестве со странами Африки

Ключевым направлением взаимодействия, как отметил министр, являются торгово-экономические отношения. "По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Саратовской области с африканскими странами увеличился к 2021 году на 77,7%. Мы видим потенциал для сотрудничества с африканским континентом и продолжим работу по дальнейшему укреплению отношений и расширению торгово-экономических связей и по итогам рассчитываем на увеличение товарооборота", - сказал Разборов.

Глава ведомства сообщил, что сейчас Саратовская область развивает сотрудничество с 12 странами Африки, среди которых Египет, ЮАР, Алжир, Ливия, Марокко, Сенегал, Тунис, Уганда. Взаимодействие осуществляется в том числе благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". Саратовская область поставляет в страны черные металлы и изделия из них, электрооборудование для двигателей внутреннего сгорания, масложировую продукцию, зерно, продукты неорганической химии и удобрения.

"Несмотря на уже существующие показатели внешнеторгового оборота, торгово-экономические связи с Африкой представляют собой новое направление развития. Возможности торговых отношений со странами африканского континента до сих пор не были полностью исследованы или использованы. В настоящее время проводится мониторинг потребностей рынка африканских стран, прорабатывается логистика транспортных связей. Такую задачу ставит нам губернатор Роман Бусаргин", - добавил собеседник агентства.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.