Кабмин предложил перенести на 1 сентября 2024 года запрет неперерабатываемых товаров

Перенос предполагается принять в ходе второго чтения законопроекта о новой системе расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство предлагает перенести с 1 марта на 1 сентября 2024 года вступление в силу возможности органов власти устанавливать запрет на производство и использование товаров, которые трудно или невозможно переработать. Об этом говорится в протоколе совещания у заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

"Перенос на 1 сентября 2024 года вступления в силу нормы, введенной федеральным законом от 14 июля 2022 года № 268-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты РФ", об установлении перечня видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускаются в связи с тем, что отходы от использования такой продукции (товаров) не подлежат обработке и (или) утилизации либо их обработка и (или) утилизация затруднительны", - говорится в документе, который распространила пресс-служба Абрамченко.

Сегодня действует норма закона, которая предполагает, что органы власти могут с 1 марта 2024 года установить перечни видов продукции, производство и использование которой не допускается, если при этом образуются неперерабатываемые или трудноперерабатываемые отходы.

Перенос предполагается принять в ходе второго чтения законопроекта о новой системе расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки. Законопроект был принят Госдумой в июне в первом чтении.

Также ко второму чтению предлагается доработать законопроект с тем, чтобы с 1 января 2024 года вступил в силу утверждаемый правительством РФ перечень видов отходов от использования товаров, которые производители смогут утилизировать самостоятельно.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Расширенная ответственность производителей - механизм экономического регулирования, который обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. Согласно принципу "загрязнитель платит", чем менее экологична упаковка, тем выше будет ставка экосбора. Меры должны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку.