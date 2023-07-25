Мишустин пообещал пересмотреть программу субсидирования дальневосточных перелетов

По словам премьер-министра, в первую очередь нужно смотреть на финансовую модель Единой дальневосточной авиакомпании

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал рассмотреть возможность расширения программы субсидирования дальневосточных перелетов.

"Дадим такое поручение, чтобы совместно с Министерством транспорта, Министерством финансов [РФ] посмотрели на возможности этой программы. Я согласен с тем, что <...> в первую очередь нужно смотреть на эффекты, на результаты, но и не забывать о том, что все-таки финансовая модель должна сбиваться, чтобы компания могла работать эффективно", - сказал он на Улан-Удэнском авиационном заводе в ответ на просьбу расширить программу.

Мишустин подчеркнул, что в первую очередь нужно смотреть на финансовую модель Единой дальневосточной авиакомпании.

"Очень важно, что мы, конечно, должны в этом смысле смотреть, чтобы ваша компания финансовую свою модель выполняла. И поддержка государства - это хорошо. Нужно развиваться. Нужно увеличивать количество рейсов", - сказал Мишустин.

Он добавил, что компания является одним из крупнейших заказчиков техники.

"Вообще вся линейка самолетов, государственный заказ до 2030 года должны помочь обеспечить нам практически исполнение потребностей всех жителей, а особенно это касается Дальнего Востока", - отметил премьер.