25 июля, 07:48

Импорт бензина и дизеля в Грузию в первом полугодии вырос на 6,2%

Показатель составил 554,2 тыс. тонн

ТБИЛИСИ, 25 июля. /ТАСС/. Импорт бензина и дизельного топлива в Грузию с января по июнь вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии.

"В январе - июне 2023 года импорт бензина и дизельного топлива в Грузию составил 554,2 тыс. тонн, что на 32,5 тыс. тонн, то есть на 6,2%, выше показателя аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Импорт бензина составил 273,7 тыс. тонн, а дизеля - 280,5 тыс. тонн. Среди импортеров наибольшая доля приходится на Россию (81,1%), оттуда завезено 449,5 тыс. тонн. Также бензин и дизель был импортирован в Грузию из Румынии, Туркмении, Азербайджана, Белоруссии, ОАЭ, Украины и Болгарии. 

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Грузия
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