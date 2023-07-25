Аграрии Херсонской области подали заявки на господдержку в размере 400 млн рублей

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко уточнил, что за 2022 год было выплачено 149 млн рублей субсидий

ГЕНИЧЕСК, 25 июля. /ТАСС/. Фермеры и сельхозпредприятия Херсонской области подали заявки на господдержку на 400 млн рублей, эта сумма более чем в два раза превышает объем выплат за весь 2022 год, сообщил во вторник в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Запас прочности хозяйствам во многом обеспечили системные меры господдержки - субсидии сельхозпроизводителям начали активно выплачивать уже в первый месяц весенних полевых работ. Это значит вовремя пополнили оборотные средства предприятий - для приобретения ГСМ, удобрений, средств защиты растений. На сегодня принято уже 307 заявок фермеров и предприятий на разные виды господдержки. Почти на 400 млн рублей", - написал Алексеенко.

Он уточнил, что за 2022 год было выплачено 149 млн рублей субсидий. "Общий же вес программы поддержки сельхозпроизводителей Херсонщины из российского бюджета в этом году - порядка 2,5 млрд рублей. Получить субсидии сможет в буквальном смысле каждое хозяйство области. Главное - работать в белую, оформить как положено сотрудников и встать на налоговый учет. Налоговая ставка при этом всего 2%", - отметил Алексеенко.

Глава херсонского правительства добавил, что проблем в отрасли еще очень много. "И связаны они в первую очередь именно с тем, что украинская власть не вкладывала в развитие АПК области ни копейки. После СССР все затачивалось исключительно на банальный вывоз сырья. Животноводство, глубокая переработка сырья и производство готовой продукции - все приходится по сути создавать заново. Но только так возможно создать необходимое количество рабочих мест на селе и в наших райцентрах. Обеспечить развитие экономики области до уровня сильнейших аграрных регионов России и рост уровня жизни херсонцев", - написал он.

Зерновые культуры

По словам Алексеенко, аграрии Херсонской области убрали уже половину площадей ранних зерновых культур. "В Херсонской области убрана уже половина площадей ранних зерновых. Озимой пшеницы, ячменя, рапса и других важнейших культур собрано больше 630 тыс. тонн", - написал он.

Алексеенко отметил, что "за этими сухими цифрами стоит огромный труд наших крестьян". "Они не просто наверстали сроки весенних полевых работ, потерянные из-за аномальных дождей, но смогли добиться высокого качества зерна при достойной урожайности", - добавил он.

Ранее из-за разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС аграрии Херсонской области заменяли влагозависимые культуры засухоустойчивыми.