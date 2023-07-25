Аксаков не видит вероятности понижения ключевой ставки в ближайшее время

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку, это связано с усилением инфляционного давления

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк России в ближайшее время не будет снижать ключевую ставку, и это связано с усилением инфляционного давления, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Сейчас такой вероятности [понижения ключевой ставки] я не вижу. Поскольку инфляционные процессы в последнее время усилились, что связано и с импортом: мы покупаем больше товаров для того чтобы наполнить свой рынок. Мы не все производим, мы к сожалению, в 90-е и нулевые годы многие виды производства сжали либо закрыли, и в результате сейчас для того, чтобы насытить рынок необходимыми товарами, приходится закупать их за рубежом", - сказал он в интервью "Парламентской газете".

Совет директоров Банка России на заседании 21 июля после длительной паузы резко поднял ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых. Регулятор также отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.