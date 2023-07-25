В Кузбассе вдвое увеличат количество электрозарядных станций в 2023-2024 годах

Глава региона Сергей Цивилев добавил, что электротранспорт более экологичен

КЕМЕРОВО, 25 июля. /ТАСС/. Сеть электрозарядных станций в Кузбассе насчитывает 20 заправок, еще 19 планируется разместить в 2023-2024 годах. Об этом сообщили в пресс-службе правительстве региона по итогам подписания соглашения с ПАО "Россети Сибирь".

"На сегодняшний день в Кузбассе работают 20 таких зарядных станций. До конца 2023 года ПАО "Россети" планирует установить еще девять - в Кемерове, Таштаголе, пгт Шерегеш, а также на трассах в Топкинском, Чебулинском, Тяжинском, Промышленновском и Кемеровском округах. Приоритет при выборе площадок отдан участкам трасс федерального значения и местам повышенного трафика автомобилей. Дополнительно правительством Кузбасса совместно с ПАО "Россети" прорабатывается вопрос размещения еще 10 ЭЗС в регионе в 2024 году", - говорится в сообщении.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев добавил, что электротранспорт более экологичен. "Развитие электротранспорта способствует сокращению вредных выбросов в атмосферу и уменьшает расходы на эксплуатацию машин. Правительство Кузбасса готово оказать необходимое содействие в расширении сети электрозарядных станций. Это одно из ключевых направлений улучшения экологической ситуации в нашем регионе", - привели слова Цивилева в пресс-службе.

Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Кузбасса с ПАО "Россети Сибирь" и их филиалом "Кузбассэнерго - РЭС". Стороны договорились о развитии в Кузбассе зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта. В частности, речь идет о размещении заправочных станций мощностью более 150 кВт, что позволяют полностью зарядить автомобиль менее чем за 30 минут.