В АТОР сообщили, что пожары в Греции не повлияли на продажи путевок

По словам представителя Pegas Touristik, просьб перебронировать туры по греческим направлениям в последние дни от клиентов компании не поступало

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Лесные пожары в Греции не повлияли на продажи туров в страну, находящиеся там туристы продолжают свой отдых без особых ограничений. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В Греции бушуют лесные пожары. Помимо Родоса, они охватили еще два острова - Эвию и Корфу. Греческие острова не самое массовое направление среди российских туристов. Количество российских туристов на курортах Греции сейчас очень невелико, а те организованные туристы, которые находятся там, продолжают отдыхать без особых ограничений", - говорится в сообщении.

Большинство отелей Родоса работают в штатном режиме: ни одни из туристов Ambotis Holidays эвакуирован не был, рассказали в компании. По данным туроператора, на острове Кос ситуация стабильная - туристы продолжают свой отдых без каких-либо ограничений, об эвакуации речи не идет. Также в компании отметили, что ситуация с пожарами на греческих островах не отразилась на продажах туров.

По словам представителя Pegas Touristik, просьб перебронировать туры по греческим направлениям в последние дни от клиентов компании не поступало, отметили в АТОР.