Источник: делегация высокого уровня Афрэксимбанка приедет в Петербург на саммит

По словам собеседника агентства, "будет широкий диалог по сотрудничеству, обсуждение проектов и договоренностей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Представительная делегация самого высокого уровня Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) приедет в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка, сообщил ТАСС источник.

"Речь идет об очень представительной делегации самого высокого уровня, будет широкий диалог по сотрудничеству, обсуждение проектов и договоренностей", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МИД РФ отмечали, что Россия и Афрэксимбанк настроены на дальнейшее развитие сотрудничества.

Афрэксимбанк основан в 1993 году в Абудже (Нигерия). Уставный капитал - $5 млрд. Задачей организации является стимулирование континентальной и международной торговли африканских государств. Штаб-квартира расположена в Каире, имеются региональные отделения в Кот-д'Ивуаре, Нигерии, Кении и Зимбабве.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".