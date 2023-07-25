В Таиланде считают Россию привлекательным туристическим рынком

В 2023 году страну посетили более 840 тыс. российских граждан

БАНГКОК, 25 июля. /ТАСС/. Россия является очень привлекательным туристическим рынком для Таиланда, который в этом году посетили более 840 тыс. российских граждан. Об этом во вторник на брифинге заявил заместитель руководителя отдела по маркетинговым коммуникациям в Управлении по туризму Таиланда (TAT) Чаттан Кунджара На Аюдхья.

"Россия - очень интересный рынок. Большинство российских туристов обычно приезжают в Таиланд с октября по февраль. Я думаю, что турпоток из России в этом году останется на высоком уровне", - сказал он, отметив, что среди стран СНГ Казахстан и Узбекистан являются "очень перспективными рынками".

Больше всего иностранцев в период с 1 января по 23 июля прибыли в Таиланд из соседней Малайзии - 2,4 млн, граждане этой страны традиционно посещают южные регионы королевства. На втором месте по объему турпотока оказался Китай (1,7 млн), на третьем - Южная Корея (866 тыс.), на четвертом - Индия (858 тыс.).

С начала этого года Таиланд посетили в общей сложности 14,75 млн иностранцев, генерировав доход в размере 613 млрд бат ($17,8 млрд). В этом году королевство рассчитывает принять 25-30 млн гостей из-за рубежа и заработать 1,5 трлн бат ($43 млрд), а с учетом домашнего туризма выручка должна достигнуть 2,38 трлн бат ($70 млрд).

В 2019 году Россия была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда, страну тогда посетили 1,5 млн россиян. В том же году турпоток в королевство достиг рекордного уровня, в общей сложности Таиланд посетили 40 млн иностранных туристов, а на саму туристическую отрасль пришлось 12% ВВП страны.

С 1 октября 2022 года Таиланд отменил все ограничения на въезд и режим ЧП, введенный из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Минздрав страны ранее постановил, что с начала этого года прибывающим в страну туристам теперь не нужно предъявлять прививочные сертификаты, а также результаты ПЦР- или антигенного тестов.