Польша переводит под принудительное управление две связанные с Россией компании

Речь идет о Boerner Insulation и Boerner Service, совладельцами которых являются Сергей Колесников и Игорь Рыбаков

ТАСС, 25 июля. Власти Польши решили перевести под принудительное управление компании Boerner Insulation и Boerner Service, совладельцами которых являются российские бизнесмены Сергей Колесников и Игорь Рыбаков. Об этом сообщил во вторник министр развития и технологий республики Вальдемар Буда.

По его словам, эти предприятия ранее были внесены в национальный санкционный список МВД республики, что означало заморозку их деятельности.

"Мы - первая страна в Европе, которая ввела механизм временного принудительного управления. Сегодня я принял еще одно решение о его применении", - указал Буда в сообщении, опубликованном на сайте правительства. "Мы разблокируем возможность деятельности этих фирм, обеспечиваем условия для ведения бизнеса, тем самым сохраняя рабочие места", - пояснил он.

Boerner Insulation - производитель строительных изоляционных материалов, в основном минеральной ваты. На предприятии работает около 200 человек. В свою очередь Boerner Service занимается продажей строительных изоляционных материалов. В варшавском представительстве этой компании работает около 50 человек.

26 апреля 2022 года Польша опубликовала свой санкционный список против России и Белоруссии, включающий более 50 позиций - как фирмы, так и физические лица. В список вошли, в частности, "Газпром", "Акрон", "Новатэк", "Северсталь", "Фосагро", Beloil, "Фаберлик", "Касперский", "Камаз", Wildberries и гендиректор этой компании Татьяна Бакальчук, бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг и другие. Польские санкции предусматривают заморозку финансовых активов и имущества этих фирм, исключение их возможности участия в тендерах, а в случае с предпринимателями - запрет въезда на территорию Польши.

Ранее польское правительство приняло решение принудительно назначить временную управляющую компанию для попавшей в санкционный список страны Novatek Green Energy, для доли "Газпрома" в компании EuRoPol GAZ, владеющей польским участком газопровода Ямал - Европа, а также для трех фирм Вячеслава Кантора. Такой механизм Польша использует, как утверждает министерство, "при необходимости обеспечения работы [предприятия] в связи с необходимостью сохранения рабочих мест, оказания услуг населению или выполнения иных задач государственного значения", а также когда речь идет о защите экономических интересов государства.