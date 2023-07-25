Госдума приняла закон об использовании земель лечебных курортов

Документом, в частности, уточняется порядок создания курортов, определение его границ, порядок получения заключений, деление курортов на федеральные и региональные

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, касающийся использования и охраны земель, обладающих природными лечебными ресурсами, расположенных в границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Документ, принятый в первом чтении в 2014 году, был инициирован правительством РФ.

Как сообщил зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш, документ был доработан для того, чтобы дать возможность развивать санаторно-курортное лечение и дать гарантии инвестиций в санаторно-курортное обслуживание. "Уточняется порядок создания курортов, определение его границ, порядок получения заключений, деление курортов на федеральные и региональные и порядок определения, какой курорт является федеральным и какой - региональным. Важный момент - это то, что будет уточнен сам предмет охраны, то есть если сейчас охраняется территория, в пределах которой находится тот или иной лечебный ресурс, то в настоящем законопроекте мы делаем шаг к тому, чтобы сам лечебный ресурс охранять, а не просто площади и квадратные километры, которые этот ресурс окружают", - отметил депутат.

Вводится государственный реестр курортного фонда РФ - свод достоверных систематизированных сведений о лечебно-оздоровительных местностях федерального значения, курортах федерального значения, курортных регионах, лечебно-оздоровительных местностях регионального значения, курортах регионального значения, природных лечебных ресурсах и санаторно-курортных организациях. Реконструкция, капремонт, эксплуатация зданий, сооружений, используемых для организации санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, допускаются только при условии внесения сведений о таких зданиях в госреестр.

Перечень сведений, вносимых в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, расширяется положениями о лечебно-оздоровительных местностях федерального значения, курортах федерального значения, курортных регионах, лечебно-оздоровительных местностях регионального значения, курортах регионального значения, природных лечебных ресурсах, санаторно-курортных организациях. Пользователи недр на участках недр, расположенных на территориях, признанных лечебно-оздоровительной местностью, курортом или курортным регионом, имеют право на основании лицензии использовать добытые минеральные воды и лечебные грязи для последующей реализации.

В Водном кодексе РФ уточняются ограничения при сбросе очищенных сточных вод в водные объекты, расположенные во втором и третьем поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок. Предусматривается переходный период до 1 января 2025 года для утверждения правительством РФ лечебно-оздоровительных местностей федерального значения, курортов федерального значения и курортных регионов.