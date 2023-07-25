Госдума одобрила во II чтении порядок уведомлений о реорганизации НПФ через "Госуслуги"

В случае направления кредитору фонда уведомления по почте заказным письмом оно будет считаться полученным по истечении шести рабочих дней со дня отправления

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут направлять уведомление о начале процедуры реорганизации через портал государственных и муниципальных услуг. Документ инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом Олегом Савченко.

Предусматривается возможность направления каждому кредитору НПФ уведомления о начале процедуры реорганизации в форме электронного документа с использованием личного кабинета на едином портале "Госуслуги". Устанавливается, что в случае направления кредитору фонда уведомления по почте заказным письмом оно будет считаться полученным по истечении шести рабочих дней со дня отправления заказного письма. Сейчас по закону НПФ должны направить клиенту информацию о начале реорганизации в письменной форме, разместить ее на своем сайте и опубликовать в специализированном печатном издании. Это делается в течение 30 дней после того, как НПФ направит уведомление о реорганизации в Банк России.

Правительство получит право определять для Банка России и реорганизуемых НПФ случаи, позволяющие им не размещать на своих официальных сайтах или не опубликовать в печатных изданиях информацию в виде уведомлений, ходатайств или сообщений о решении ЦБ по их реорганизации.

В случае принятия документ вступит в силу со дня официального опубликования.