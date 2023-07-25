Yonhap: Korean Air оспорит штраф за нарушение процедур в России

Авиакомпанию ранее оштрафовали на $86 млн из-за нарушения процедур при вылете из международного аэропорта Шереметьево в 2021 году

СЕУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Южнокорейская авиакомпания Korean Air подаст апелляцию на решение властей России наложить на нее штраф из-за нарушения процедур при вылете из международного аэропорта Шереметьево в 2021 году. Об этом сообщило агентство​​​​​​​ Yonhap.

В связи с этим Korean Air подчеркивает, что не согласна с указанным решением и намерена обжаловать его, поскольку ранее, как утверждается, несколько раз объяснила российской стороне свою позицию касательно произошедшего.

21 апреля 2022 года Korean Air получила штраф в размере 110 млрд вон ($86 млн) в связи с тем, что 22 февраля 2021 года южнокорейский грузовой борт KE529, направлявшийся из Инчхона во Франкфурт-на-Майне через Москву, осуществил взлет без предварительного разрешения со стороны таможенных органов российского аэропорта. О нарушении южнокорейскую сторону известили 24 февраля 2022 года.