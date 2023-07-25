Правительство повысило пошлины на фанеру и глицерин из недружественных стран

Минэкономразвития отметило, что на рынок начали поставлять очищенный глицерин по заниженной стоимости, что вызвало сложности для продажи отечественной продукции

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство РФ повысило ставки ввозных пошлин на фанеру, глицерин и строительные детали из полиуретана из недружественных стран. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе Министерства экономического развития России.

"В отношении глицерина очищенного ставка ввозной пошлины составит 35% вместо действующей 5%. Кроме того, устанавливается ставка ввозной пошлины на фанеру в размере 50%, а ставка в размере 35% - на детали строительные из полиуретана, происходящие из недружественных стран", - сказано в сообщении.

Ссылаясь на данные Минпромторга России, Минэкономразвития отмечает, что на рынок начали поставлять очищенный глицерин по заниженной стоимости, что вызвало сложности для продажи отечественной продукции.

По заявлению министерства, введение ограничительных мер позволит обеспечить технологическое развитие отечественных производств и удовлетворить потребительский спрос на внутреннем рынке качественными товарами.