Путин заявил о рисках роста инфляции

Президент России поручил сохранить ценовую стабильность экономики

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Инфляция в России сейчас умеренная, но есть риски ее ускорения, поэтому надо сохранить ценовую стабильность экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое прошло в режиме видеоконференции.

По его словам, несмотря на ряд позитивных показателей в экономике, власти страны видят основные риски для социально-экономического развития, один из которых - рост инфляции. "Недавно разговаривали с председателем Центрального банка [РФ Эльвирой Набиуллиной] - разделяю эти позиции", - отметил президент.

"Да, на текущий момент она (инфляция - прим. ТАСС) умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса. Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения", - сказал Путин, добавив, что ведущая роль здесь отводится правительству, которое должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, "расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее".

Глава государства напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме он называл развитие "экономики предложения" важнейшей задачей. "Конкретные шаги и механизмы такой политики мы обсудим на ближайшем Совете по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал президент.

После вступительного слова президента совещание продолжилось в закрытом режиме. В нем приняли участие глава Администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, зампред кабмина Марат Хуснуллин, помощник президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов, а также председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Как ранее сообщал ЦБ РФ, на 17 июля годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне. Согласно сообщению Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.