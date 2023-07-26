Депутат считает, что России нужно заново выстроить цепочки для выпуска своих самолетов

По словам Бориса Чернышова, еще в 90-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов "развалили" авиапром РФ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия должна заново выстроить технологические цепочки для выпуска своих самолетов, чтобы самостоятельно закрыть потребности авиационной отрасли без опоры на кооперацию с Западом. Такое мнение выразил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в беседе с ТАСС.

"В последние полтора года жизнь снова показала, что опираться на кооперацию с Западом нельзя: там свои интересы, противоположные нашим. Но нужно выстроить технологические цепочки, выпускать свои самолеты и самостоятельно закрывать потребности авиационной отрасли", - заявил Чернышов.

По его словам, еще в 90-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов "развалили" авиапром России. "Мы и сегодня не сможем двигаться вперед из провалов 1990-х годов. Это не простой путь, но такова цена экономической самостоятельности", - заключил политик.