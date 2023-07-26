Глава банка NatWest покинула пост из-за организованной ею утечки о счетах политика Фаража

Согласно заявлению председателя совета директоров кредитного учреждения Ховарда Дэвиса, совет и Элисон Роуз договорились по обоюдному согласию

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Руководитель британского банка NatWest Элисон Роуз ушла в отставку на фоне скандала с закрытием счета одного из идеологов Brexit Найджела Фаража. Об этом говорится в распространенном заявлении председателя совета директоров кредитного учреждения Ховарда Дэвиса.

"Совет и Элисон Роуз договорились по обоюдному согласию, что она покинет пост руководителя группы NatWest. Это грустный момент. Она посвятила всю свою профессиональную карьеру работе в NatWest, и после нее останутся многие коллеги, которые уважают ее и восхищаются ей", - отмечается в заявлении.

Отставка стала практически предрешенной во вторник, когда Роуз призналась, что именно она стала источником утечки вещательной корпорации Би-би-си про то, что банк Coutts, входящий в структуру NatWest, решил закрыть счет Фаража по коммерческим соображениям. Сообщалось, что у экс-лидера Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) и бывшего депутата Европейского парламента (с 1999 года по 2020 год) якобы не было достаточной суммы, чтобы счет продолжал действовать. Как замечает газета Financial Times, банк, счета в котором имеет король Великобритании Карл III, требует, чтобы у них было не менее £3 млн на текущем счету и не менее £1 млн в инвестициях.

Однако Фараж, который сам в конце июня рассказал СМИ, что "истеблишмент пытается выдавить его из Великобритании, закрывая его банковские счета", доказал обратное. Он представил документы, которые свидетельствовали о том, что счет ему закрыли частично из-за его политических взглядов.

Вслед за этим "значительную обеспокоенность" произошедшим высказала канцелярия премьер-министра Риши Сунака и министра финансов Джереми Ханта. Последний даже пообещал, что правительство примет меры против банков, которые отказывают клиентам на основании их взглядов. Роуз принесла свои извинения, назвав произошедшее "серьезной ошибкой в оценке ситуации" с ее стороны, извинилась перед Фаражем и BBC. Политик уже заявил, что в отставку должен уйти весь совет директоров NatWest, в котором правительство контролирует пакет в 38,69%.

О Фараже

Фараж с небольшим перерывом возглавлял UKIP с 2006 года по 2016 год. В 2013 году тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, пытаясь привлечь на сторону Консервативной партии электорат евроскептиков партии Фаража, заявил, что организует референдум в случае победы на выборах. Тори победили в 2015 году, и Кэмерон сдержал слово, проведя 23 июня 2016 года референдум по членству Великобритании в ЕС, хотя сам агитировал против Brexit. В итоге британцы с небольшим перевесом голосов поддержали независимость Великобритании от ЕС, а Кэмерону пришлось уйти в отставку.

После этого Фараж, выполнив главную цель, ради которой создавалась его партия, создал правопопулистскую партию Reform UK. Он возглавлял ее с 2019 года по 2021 год, совмещая это с работой ведущего на радиостанции LBC. Сейчас он является ведущим телеканала GB News и на этом посту брал интервью у экс-президента США Дональда Трампа, о поддержке которого в прошлом не раз заявлял. Именно в интервью Фаражу Трамп заявил в начале мая, что, вернувшись в Белый дом, смог бы "с легкостью" в течение 24 часов завершить конфликт на Украине.