Ozon запустит в Тульской области логистический комплекс

Инвестиции в проект составят 2,5 млрд рублей

ТАСС, 26 июля. Онлайн-ретейлер Ozon и правительство Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания планирует в 2024 году запустить новый логистический комплекс в регионе с инвестициями в размере 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении онлайн-ретейлера.

"Ozon и правительство Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие предпринимательства и реализацию инвестиционного проекта Ozon в регионе. В рамках соглашения Ozon при поддержке правительства Тульской области в 2024 году планирует запустить новый логистический комплекс в регионе", - сообщает компания.

Объект появится на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Алексин", его площадь составит 60 тыс. квадратных метров. Открытие комплекса позволит создать более 1,5 тыс. новых рабочих мест в регионе. "Инвестиции Ozon в строительство и создание внутренней технологической инфраструктуры объекта составят 2,5 млрд рублей", - добавляется в пресс-релизе.

Сейчас в Тульской области функционирует один сортировочный центр Ozon. Онлайн-ретейлер отмечает кратный рост как количества новых продавцов из Тульской области, так и их оборота на маркетплейсе. В настоящее время в Тульской области насчитывается более 1,5 тыс. продавцов, представленных на Ozon, их оборот в 2022 году превысил 2 млрд рублей.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы дать российским предпринимателям возможность быстро масштабировать свой бизнес на нашей платформе. Это уже дает свои плоды: за 2022 год количество предпринимателей-партнеров Ozon в Тульской области увеличилось в 3,5 раза", - отметил управляющий директор Ozon Сергей Беляков, слова которого приводятся в релизе.

"Наш регион обладает развитой логистической инфраструктурой, благодаря которой ритейлеры могут успешно реализовать свои проекты. Строительство нового логистического комплекса позволит производителям из Тульской области и соседних регионов быстрее и эффективнее реализовывать свои товары на российском и зарубежных рынках", - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.