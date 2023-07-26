Госдума приняла закон, расширяющий доступность внесудебного банкротства граждан

Эта инициатива повышает до 1 млн рублей максимальный размер задолженности для инициирования этой процедуры

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в III, окончательном чтении закон, расширяющий доступ граждан к процедуре внесудебного банкротства. Документ инициирован правительством РФ.

Закон повышает до 1 млн рублей максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства, одновременно также снизив ее минимальный размер до 25 тыс. рублей. Сейчас эта максимальная сумма для инициирования банкротства составляет 500 тыс. рублей, а минимальная - 50 тыс. рублей. Документ также предусматривает сокращение срока, по истечении которого гражданин вправе повторно инициировать внесудебное банкротство, с 10 до пяти лет.

Процедурой внесудебного банкротства смогут воспользоваться также граждане, в отношении которых не менее одного года назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке выдан исполнительный документ, и он направлялся (предъявлялся) для исполнения. При этом единственным доходом таких граждан является пенсия, и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, либо они являются получателями ежемесячной выплаты на детей или пособия беременным женщинам.

Право воспользоваться процедурой внесудебного банкротства будет также у граждан, в отношении которых не менее семи лет назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке исполнительный документ направлялся (предъявлялся) для исполнения. Выполнение условия о том, что основным единственным доходом гражданина является социальная выплата, а также условия об отсутствии у гражданина имущества, на которое может быть обращено взыскание, декларируется гражданином и не требует дополнительного документального подтверждения. Срок реализации плана реструктуризации долгов гражданина не может быть более чем пять лет (сейчас три года), а в случае, если план реструктуризации долгов гражданина утвержден арбитражным судом, срок реализации этого плана должен составлять не более чем три года (сейчас - два года).

Исчисление длительности исполнения в отношении гражданина исполнительных документов осуществляется с даты их выдачи и на первом этапе подтверждается справками в бумажном виде, выдаваемыми Федеральной службой служебных приставов (ФССП) России, Фондом пенсионного и социального страхования РФ, кредитными организациями или работодателями. Финансовый управляющий наделяется правом обращаться в Федеральную службу по труду и занятости с заявлением о признаках, указывающих на наличие административного правонарушения в части нарушения трудовых прав гражданина, в отношении которого подано заявление о признании его банкротом, касающихся выплаты заработной платы и (или) иных выплат, в рамках трудовых отношений.

Избавление от долговой кабалы

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов ранее пояснил, что гражданин, основным доходом которого является пенсия или социальное пособие, сможет подать заявление в МФЦ о начале процедуры внесудебного банкротства. Принятый закон избавит малообеспеченных граждан от долговой кабалы без затрат на проведение процедуры банкротства, указал депутат.

Закон вступит в силу через 90 дней со дня официального после опубликования, за исключением норм, для которых установлены иные сроки вступления в силу.