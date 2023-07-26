"Лукойл-Коми" присоединят к "Лукойл-Пермь"

Соответствующее решение принято 24 июля

СЫКТЫВКАР, 26 июля. /ТАСС/. ООО "Лукойл-Пермь" будет реорганизовано путем присоединения к нему ООО "Лукойл-Коми". Соответствующее решение принято 24 июля, сообщается на портале "Федресурс".

"Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Пермь" уведомляет о том, что 24 июля 2023 года единственным участником ООО "Лукойл-Пермь" принято решение о реорганизации ООО "Лукойл-Пермь" в форме присоединения к нему ООО "Лукойл-Коми". После завершения реорганизации в форме присоединения "Лукойл-Коми" продолжит деятельность, ООО "Лукойл-Коми" прекратит деятельность путем реорганизации в форме присоединения", - сообщается на "Федресурсе".

"Лукойл-Коми", 100-процентная "дочка" "Лукойла" действует с 2001 года, работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, по добыче занимает второе место среди дочерних обществ ПАО "Лукойл". Разрабатывает 64 нефтяных и одно газовое месторождение в Коми и Ненецком автономном округе, численность сотрудников - более 7 тыс. человек. Реализует проекты по разведке и доыче на территории 8 муниципалитетов Коми. В состав организации входят три территориальных производственных предприятия - "Лукойл-Усинскнефтегаз", "Лукойл-Ухтанефтегаз", "Лукойл-Севернефтегаз", а также обособленные структурные подразделения - нефтешахтное производственное предприятие "Яреганефть", Усинский газоперерабатываюший завод и управление производственно-технической комплектации.