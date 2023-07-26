Мишустин доволен выполнением программы социально-экономического развития в Алтайском крае

Такие программы были подготовлены несколько лет назад для регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин остался доволен тем, как Алтайский край выполняет индивидуальную программу социально-экономического развития.

Такие программы были подготовлены несколько лет назад для регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями.

"По индивидуальной программе социально-экономического развития - неплохой результат. Так держать", - похвалил премьер на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Глава кабмина обратил особое внимание на такое направление работы, как привлечение частных инвестиций. "Внебюджетные инвестиции при такой красоте, которая вокруг, - это основа дальнейшего развития. В том числе Алтайского края", - уверен Мишустин.