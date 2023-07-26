Кабмин поможет Алтайскому краю решить проблему с водоснабжением

На это требуется около 200 млн рублей, рассказал глава региона Виктор Томенко

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Правительство России поможет Алтайскому краю решить проблему с обеспечением населения водой, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой региона Виктором Томенко.

Губернатор рассказал, что краю необходима поддержка, чтобы улучшить снабжение водой 56 муниципалитетов - пробурить дополнительные скважины, поставить водонапорные башни. На это требуется около 200 млн рублей. Томенко пообещал, что, если финансирование будет выделено, работы закончат уже к следующему лету.

"По поводу воды - конечно, это крайне важно. Обязательно поможем", - заверил в ответ Мишустин. "Соответствующие поручения дадим и, думаю, реализуем все в ближайшее время", - добавил премьер РФ.