Объем инвестиций в Алтайский край в этом году может составить 156 млрд рублей

В числе основных проекты в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, а также освоение месторождения полиметаллических руд

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Ожидаемый объем инвестиций в Алтайский край по итогам 2023 года может составить 156 млрд рублей - на 10 млрд рублей больше, чем в предыдущем году. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"По инвестициям пока что отслеживаем стратегию. <…> Динамика положительная, по итогам года ожидаем прирост инвестиций еще на 10 млрд к уровню 2022 года. Предполагаем, что по итогам года общий объем инвестиций составит около 156 млрд рублей ", - сообщил Томенко.

Он также отметил, что в Алтайском крае поддерживается более 70 крупных проектов, общая стоимость которых - свыше 190 млрд рублей. В числе основных проекты в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, а также освоение месторождения полиметаллических руд.