В Приморье участники СПИК перестанут платить налоги на прибыль и имущество

Соответствующий региональный закон приняло краевое законодательное собрание

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Участники специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в Приморском крае перестанут платить налог на прибыль и налог на имущество. Соответствующий региональный закон приняло краевое законодательное собрание, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Поправки в региональный закон "О промышленной политике Приморского края" приняли депутаты законодательного собрания сразу в трех чтениях в среду, 26 июля. Теперь для участников специальных инвестиционных контрактов обнулены налог на прибыль в краевой бюджет и налог на имущество", - говорится в сообщении.

Как сообщил в ходе парламентского заседания заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко, слова которого приводит пресс-служба, принятые меры позволят уже в этом году договориться о привлечении более 80 млрд рублей инвестиций.

"Благодаря СПИК мы рассчитываем в этом году заключить два соглашения, которые позволят привлечь в экономику края более 80 миллиардов рублей инвестиций до 2040 года. Это модернизация крупнейшей на Дальнем Востоке Приморской ГРЭС и техническое перевооружение Лучегорского угольного разреза. Нашим партнером выступает СУЭК", - сказал Стецко.

Зампред правительства отметил, что проекты будут реализовываться в Лучегорске, где не действуют режимы Свободного порта и территорий опережающего развития, и новая мера поддержки позволит обеспечить этому поселку долгосрочное развитие и новые рабочие места.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России: инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории страны в обмен на неизменность налоговых условий.