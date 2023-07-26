Газпром собрал книгу заявок на размещение бессрочных бондов объемом 120 млрд рублей

Размещение выпуска запланировано на 31 июля на Мосбирже

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Газпром капитал" (компания используется для привлечения финансирования для ПАО "Газпром" путем размещения рублевых облигаций) собрал книгу заявок на размещение бессрочных облигаций объемом 120 млрд рублей и ставкой купона 12,91% годовых, установленной на срок пять лет до первого колл-опциона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Газпромбанка.

"Газпром капитал" открыл рынок после решения Банка России о повышении ключевой ставки 21 июля 2023 года. Выпуск стал крупнейшим размещением бессрочных облигаций корпоративного эмитента в истории российского финансового рынка", - следует из сообщения.

Спред к кривой бескупонной доходности Московской биржи на срок пять лет зафиксирован на уровне 250 базисных пунктов (б. п.). Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска - АА +(RU) от АКРА. Размещение выпуска запланировано на 31 июля 2023 года на Московской бирже.

Организатором и агентом по размещению выпуска облигаций выступает Газпромбанк.

Книга заявок открылась 25 июля 2023 года и была ориентирована на квалифицированных инвесторов. По итогу закрытия книги заявок в этот же день, помимо традиционных институциональных инвесторов, высокий интерес к выпуску проявили розничные инвесторы с общим объемом спроса около 1 млрд рублей.

Выпуск облигаций без срока погашения позволяет группе "Газпром" привлекать долгосрочное финансирование для реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации без увеличения долговой нагрузки. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации каждые пять лет с момента размещения. При сохранении эмитентом облигаций в обращении предусмотрен перерасчет ставки купона с учетом актуальной на тот момент доходности ОФЗ и с применением дополнительной премии - 50 б. п. через пять лет и 95 б. п. через 10 лет после даты размещения.