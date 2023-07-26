В России могут дать право регионам разрешать перевозку значимых грузов по общим дорогам

В Сахалинской области в настоящее время запрещено движение тяжеловесных транспортных средств для перевозки грузов, не являющихся неделимыми, по автомобильным дорогам общего пользования

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сахалинская облдума внесла в Госдуму законопроект, разрешающий в регионах со слабо развитой автомобильной сетью перевозить социально значимые грузы, строительные материалы и технику, а также твердые коммунальные отходы (ТКО) по дорогам общего пользования. Документ размещен в думской электронной базе.

Как отмечается в пояснительной записке, в Сахалинской области в настоящее время запрещено движение тяжеловесных транспортных средств для перевозки грузов, не являющихся неделимыми, по автомобильным дорогам общего пользования. При этом основная часть грузов в регион доставляется морским транспортом через порты. Доставка социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, строительных материалов, техники и оборудования, а также других категорий грузов, которые не производятся на территории Сахалина, в населенные пункты, в том числе в местности с ограниченным сроком завоза грузов, осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования. При этом дорожная сеть региона развита слабо.

"В целях снижения негативных социально-экономических последствий и решения выявленных проблем законопроектом предлагается <…> дополнить полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности <...> полномочием по определению (по предложению высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) категорий грузов, имеющих важное социально-экономическое значение для развития субъекта Российской Федерации, не являющихся неделимыми, перемещение которых допускается тяжеловесными транспортными средствами по автомобильным дорогам общего пользования на основании специальных разрешений", - сказано в пояснительной записке к документу.

Также предлагается разрешить движение автомобилей, осуществляющих перевозки твердых коммунальных отходов, без специальных разрешений. Кроме того, предусматривается возможность движения по автодорогам транспортных средств региональных операторов, осуществляющих перевозки ТКО, без специальных разрешений.

Отмечается, что реализация положений законопроекта позволит снять проблемы, возникающие при доставке социально значимых грузов в регионы РФ, имеющие слабо развитую сеть автомобильных дорог.