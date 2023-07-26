Прибыль российской дочки Unicredit за I полугодие составила €258 млн

В целом итальянская группа за этот период получила чистую прибыль в €6 млрд

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Юникредит банка", принадлежащего итальянской группе Unicredit, по итогам первых шести месяцев 2023 года составила €258 млн, следует из отчета группы.

В целом итальянская группа за первое полугодие 2023 года получила чистую прибыль в €6 млрд, что на 24,9% больше, чем за первые полгода 2022 года.

Согласно предыдущему отчету группы, по итогам 2022 года итальянская банковская группа Unicredit получила чистый убыток от российского бизнеса в размере €220 млн.

В марте 2022 года главный исполнительный директор Unicredit Андреа Орчел заявил, что кредитная организация рассматривает прекращение деятельности в России из-за возросших рисков.

Unicredit - один из ведущих европейских коммерческих банков. Банк работает в России с 1989 года.