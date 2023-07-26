Депутаты проведут выездные совещания на "Ростсельмаше" и Кировском заводе

Также они рассмотрят вопросы сельского хозяйства в Тверской области

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены в августе провести выездные совещания на "Ростсельмаше" и Кировском заводе, а также рассмотреть вопросы сельского хозяйства в Тверской области. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

"По предложению Николая Васильевича Коломейцева (депутат от КПРФ) мы договорились включить в план выездных совещаний обязательное посещение "Ростсельмаша" и Кировского завода. Это у нас с вами в планах есть. А 15 августа мы будем в Тверской области рассматривать вопросы сельского хозяйства с посещением молочного производства и животноводческого комплекса. Вместе с министром сельского хозяйства обсудим меры необходимые для поддержки сельского хозяйства. Поэтому, что касается вопросов, которые вы озвучиваете, они не остаются без решения", - рассказал Володин.