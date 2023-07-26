Вице-председатель КНР указал главе компании Visa на важность стабильных связей Китая и США

Хань Чжэн отметил, что "необходимо всегда соблюдать принципы взаимного уважения, мирного существования и взаимовыгодного сотрудничества"

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Вице-председатель КНР Хань Чжэн на состоявшейся в среду в Пекине встрече с председателем правления американской компании Visa Альфредом Келли подчеркнул важность сохранения стабильности в отношениях между двумя странами. Об этом сообщил МИД Китая.

"Миру нужны в целом стабильные китайско-американские отношения. Самое главное - необходимо всегда соблюдать принципы взаимного уважения, мирного существования и взаимовыгодного сотрудничества", - приводит слова Хань Чжэна сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Как он уточнил, китайская сторона считает необходимым на практике реализовывать договоренности, достигнутые в ноябре 2022 года между председателем Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом в ходе их встречи на острове Бали. "Китай неизменно усиливает свою открытость в отношении других государств. Мы приветствуем, чтобы компании из всех стран, включая американские, инвестировали в КНР и развивали здесь бизнес", - добавил Хань Чжэн.

Вице-председатель напомнил о важности сохранения глобальных цепочек поставок. Как он отметил, правительство Китая "искренне надеется, что промышленные круги Соединенных Штатов сыграют еще более важную роль в продвижении китайско-американского торгово-экономического сотрудничества".

Согласно сообщению министерства, Келли дал высокую оценку успехам в области цифровизации платежных механизмов, которые в последнее время достигла КНР. Председатель правления Visa выразил готовность расширять сотрудничество с Китаем. Он отметил, что его компания уверена в продуктивности своих инвестиций на китайском рынке.