Крупнейший коньячный завод Дагестана вдвое увеличил экспорт продукции

В пресс-службе АО "Кизлярский коньячный завод" также сообщили, что одним из направлений работы предприятия является увеличение объемов экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья

МАХАЧКАЛА, 26 июля./ТАСС/. Крупнейший дагестанский производитель коньяка - Кизлярский коньячный завод - в этом году вдвое увеличил поставки продукции на экспорт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Кизлярский коньячный завод".

"В первом полугодии предприятию удалось вдвое увеличить экспорт продукции. Так, экспортировано 8,6 тыс. дал готовой продукции, а в прошлом году всего 3,9 тыс. Начались поставки и в Израиль", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одним из направлений работы предприятия является увеличение объемов экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья.

"В этом направлении завод продолжает работу с контрагентами на отгрузку продукции в Белоруссию, Казахстан и Южную Осетию", - добавили в пресс-службе.

Кизлярский коньячный завод был основан в 1885 году. В настоящее время предприятие осуществляет полный цикл производства, начиная от закупки и переработки винограда до розлива продукции в бутылки. Ежегодно завод перерабатывает более 42 тыс. тонн винограда, который закупает в Дагестане, Чечне и Ставропольском крае.