При ценообразовании на самолет МС-21 применят демпфирующий механизм

Как сообщил глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, принципиальное решение по этому вопросу уже принято, но детали пока согласовываются

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Стоимость самолета МС-21 будет рассчитываться с применением демпфирующего механизма. Об этом журналистам сообщил глава "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь. По его словам, принципиальное решение по этому вопросу уже принято, но детали пока согласовываются.

"Он [демпфирующий механизм] формируется. Есть базовые решения о том, что сам механизм уже одобрен. Собственно, все решения приняты. Но непосредственно само администрирование на стадии согласования. Это будет не только одно постановление, потому что мы будем идти по пути обоснования затрат", - сказал он.

Слюсарь добавил, что "выпуск первых самолетов экономически, конечно, превышает возможности авиакомпаний по этим ценам их покупать", но Минпромторг РФ оказал ОАК поддержку, "которая позволяет разницу между высокой ценой первых самолетов до цены, которая приемлема для авиакомпаний, скомпенсировать".

Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее сообщал, что стоимость самолета МС-21 для "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний будет ниже рыночной. При этом источник ТАСС в госструктурах отмечал, что стоимость нового самолета МС-21 составит порядка 3 млрд рублей для российских авиакомпаний. Аналогичный Boeing стоит 5-6 млрд рублей, уточнял собеседник ТАСС.