В НАТО утверждают, что действия РФ в Черном море затрагивают экономическую зону Болгарии

В альянсе считают, что это несет риски эскалации

БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Совет Украина - НАТО считает, что действия России в Черном море якобы затрагивают экономическую зону входящей в альянс Болгарии, а это в свою очередь несет риски эскалации. Соответствующее заявление распространила по итогам заседания упомянутого органа пресс-служба НАТО.

"Страны НАТО отметили, что новая российская зона повышенной военной опасности в Черном море затрагивает эксклюзивную экономическую зону Болгарии, что порождает новые риски ошибок в расчетах и эскалации, а также серьезно подрывает свободу навигации", - утверждается в документе.