26 июля, 15:39,
обновлено 26 июля, 15:56

Начинающим инвесторам ограничат размер кредитного плеча

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

В ЦБ пояснили, что проект указания направлен на ограничение рисков инвесторов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Банк России введет новую категорию для начинающих инвесторов с опытом торговли менее года, для них будет снижен размер "плеча". Регулятор разработал соответствующий проект указания взамен ныне действующего регулирования маржинальных сделок. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

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"Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы", - говорится в сообщении.

Под кредитным плечом понимают беспроцентный заем, который брокер предоставляет инвестору для совершения сделок на более крупные суммы для покупки актива, который может увеличить прибыль.

В ЦБ пояснили, что проект указания направлен на ограничение рисков инвесторов. Предложения и замечания к нему принимаются до 16 августа 2023 года включительно. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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