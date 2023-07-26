МИЭТ, ННГУ и медцентр имени Алмазова выиграли конкурс на поддержку стартап-студий

Победители получат инвестиции при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Два университета и медицинский исследовательский центр стали победителями конкурсного отбора среди российских вузов на создание университетских стартап-студий. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, в тройку вошли Национальный исследовательский университет "МИЭТ", Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского и Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

Конкурс проводился Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) совместно с Минобрнауки РФ. Конкурсную комиссию возглавили заместитель министра Дарья Кирьянова и генеральный директор фонда Руслан Титов. Тройка победителей получила право заключить инвестиционные соглашения с фондом и получить инвестиции для развития стартап-студий.

Среди заявленных проектов победителей - цифровая платформа профессионального долголетия, биотехническая система для создания здоровой среды в помещениях, система "умных" домов для людей с тяжелыми нарушениями двигательных функций. Авторы стартапов планируют работать и над беспилотными летательными аппаратами: развивать высокоскоростную систему связи и точного позиционирования больших групп БПЛА.

"Мы продолжаем расширять сеть университетских стартап-студий и планируем поддержать грантами более 1 500 стартапов в 2023 году. Стартап-студии являются важным ключевым элементом во взаимополезном партнерстве университетов, государства и бизнеса для наращивания темпов технологического развития страны. В стартап-студиях серийно запускаются бизнесы, в основе которых лежат новейшие научные российские разработки. Студенты <…> на практике приобретают предпринимательские компетенции, проходят тренинги, акселерационные программы, получают гранты и инвестиции, а также стартовую юридическую поддержку", - отметила Кирьянова, чьи слова приводит пресс-служба.

Со ссылкой на замминистра, в пресс-службе напомнили, что стартап-студии на базе российских вузов начали свою работу в конце 2022 года, и на сегодняшний день в них уже создано более 230 стартапов и стартап-проектов.