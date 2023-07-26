Владимирский производитель полиуретановых продуктов втрое увеличит производство

Глава региона Александр Авдеев также сообщил, что "Адгезив" запускает новый цех по производству герметиков и планирует набрать еще 50 сотрудников

ТАСС, 26 июля. Компания "Адгезив" к 2027 году втрое увеличит производство полиуретанов во Владимире - до 11 тыс. тонн готовой продукции в год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам посещения предприятия губернатором Александром Авдеевым.

"Обсудили с руководством компании расширение производственных мощностей и чем регион может содействовать этому процессу в плане инфраструктуры. "Адгезив" ставит перед собой амбициозные планы, вскоре запускает новый цех по производству герметиков, набирает еще более 50 сотрудников, планирует утроить свои мощности к 2027 году", - цитирует пресс-служба главу региона.

"Адгезив" работает на рынке полиуретановых продуктов, на основе которых производятся клеевые композиции, компаунды, герметики, покрытия, эластомеры. Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, текущая производительность предприятия во Владимире составляет 3,7 тыс. тонн в год, к 2027 году она увеличится до 11,1 тыс. тонн.

Объем инвестиций в предприятие - 80 млн рублей. На сегодняшний день торговые марки компании "Адгезив" представляют ассортимент из 400 видов химических продуктов, они используются в нефтегазовой, строительной, космической, горнодобывающей, металлургической промышленности, машиностроении, судостроении и других отраслях.

Исполнительный директор Марина Олигова рассказала, что на волне импортозамещения, когда многие компании ушли с рынка, продукция "Адгезива" осталась очень востребованной, при этом сырьевая база предприятия в большинстве своем - отечественная. Основной фокус внимания компания сосредоточила на производстве герметиков. "Компания занимается не только производством. Собственная научная лаборатория разработала более 1,5 тыс. рецептур, 400 из которых являются уникальными. К примеру, криогерметики, выдерживающие экстремальные температуры, применяются в обшивке космических кораблей. А с помощью компаундов для строительства железнодорожных платформ можно сократить время возведения платформы с двух месяцев до трех недель", - сообщила Олигова.