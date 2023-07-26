Глава банка БРИКС выступила за использование национальных валют во взаиморасчетах

Дилма Руссефф отметила, что стратегией развития Нового банка развития до 2026 года предусмотрено увеличение до 30% доли местных валют в объеме привлеченных средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Нового банка развития (НБР) Дилма Руссефф поддержала идею о повышении мировой роли национальных валют в том числе при использовании их во взаиморасчетах в двусторонней торговле. Об этом глава банка БРИКС, созданного в 2014 году по инициативе Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, заявила в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Нет ни малейшего основания для того, чтобы развивающиеся страны в двусторонней торговле не использовали локальные валюты", - сказала она в ходе встречи на полях саммита Россия - Африка. По ее словам, возглавляемое ею финансовое учреждение взяло на себя обязательство по привлечению большего объема средств в локальных валютах, что, как полагает экс-президент Бразилии, будет способствовать укреплению многополярности и полицентричности.

Она также подчеркнула, что стратегией развития НБР до 2026 года предусмотрено увеличение до 30% доли местных валют в объеме привлеченных средств. По ее мнению, альтернативой доллару и евро для этих целей могли бы стать юань и другие валюты.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.