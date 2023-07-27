В Биробиджане сообщили о планах инвесторов КНР открыть в городе центр сборки мототехники

Для привлечения инвестиций в городе ведется системная работа по улучшению делового климата, подчеркнул мэр Биробиджана Максим Семенов

ТАСС, 27 июля. Китайские инвесторы планируют открыть центр сборки мототехники в Биробиджане. Об этом ТАСС сообщил мэр города Максим Семенов.

"В настоящее время приоритетным является возобновление после снятия ковидных ограничений культурных взаимоотношений как основы укрепления дружбы и улучшения взаимопонимания между народами двух стран, спортивных обменов, развитие сотрудничества между молодежью Биробиджана и городами-побратимами КНР. Важным направлением экономического сотрудничества должно стать расширение инвестиционных связей, реализация инвестиционных проектов на территории Биробиджана. В настоящее время обсуждается проект по строительству на территории городского округа предприятия по сборке мототехники", - сообщил глава города.

Он отметил, что для привлечения инвестиций ведется системная работа по улучшению инвестиционного и делового климата, повышению эффективности работы с инвесторами, в том числе потенциальными. Так, на официальном сайте мэрии города размещается инвестиционный паспорт, карта-схема инвестиционно-привлекательных земельных участков и промышленных площадок, информация о свободных муниципальных и частных инвестиционных площадках.

Между мэрией Биробиджана и городами-побратимами КНР - Хэганом и Ичунем - во время 32-й Харбинской торгово-экономической ярмарки были подписаны планы обмена делегациями на 2023 - 2024 годы, а также определен перечень мероприятий по обмену делегациями трех городов. С 16 по 19 августа планируется выезд детской спортивной делегации из 19 человек в город Ичунь для участия в международном футбольном товарищеском матче. С 25 по 28 августа запланировано участие в международном китайско-российском фестивале туризма в городе Хэгане, куда приглашены баскетбольная команда из Биробиджана, студия хореографического творчества "Улей", предприниматели городского округа и представители органов местного самоуправления. В октябре также запланирован выезд биробиджанцев - победителей неформальной футбольной лиги в город Хэган.

Кроме городов-побратимов из КНР интерес к Биробиджану, к русской и еврейской культуре, развитию культурных, спортивных отношений, экономическому сотрудничеству проявляют города Цзямусы, Маомин, Шантоу, Лобей, Тунзян. В октябре в Биробиджане запланировано проведение молодежного форума - площадки для знакомства, обмена опытом, знаниями и идеями между биробиджанцами и китайской молодежью из городов Ичунь и Маомин.