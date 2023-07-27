Кабмин Казахстана выделит $54,5 млн на ремонт сетей теплоснабжения городов Семей и Риддер

В прошлый отопительный сезон на сетях Семея произошло 337 аварий, что на 21% больше, чем годом ранее, рассказали в пресс-службе казахстанского кабинета министров

АСТАНА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Казахстана направит в общей сложности 24,3 млрд тенге ($54,5 млн) на модернизацию сетей теплоснабжения городов Семей и Риддер на востоке страны. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Свыше 16,3 млрд тенге ($36,6 млн) выделены из резерва правительства на ремонт коммунальной инфраструктуры в городе Семей. Протяженность сетей теплоснабжения в Семее составляет 322 км, их средний износ - 68%. На отдельных участках тепловые сети изношены на 100%. В прошлый отопительный сезон на сетях города произошло 337 аварий, что на 21% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Кроме того, более 8 млрд тенге ($17,9 млн) выделяется на ремонт объектов жизнеобеспечения города Риддер. "Большая часть средств будет направлена на капитальный ремонт котлоагрегатов и сетей теплоснабжения. Также финансирование будет использовано в капитальном ремонте галереи топливоподачи и системы аспирации", - пояснили в пресс-службе.

В конце марта власти Восточно-Казахстанской области Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в Риддере из-за недостатков в работе теплоэлектростанции. Помимо этого, в ноябре 2022 года в городе была объявлена ЧС местного масштаба из-за аварии на теплоэлектростанции АО "Риддер ТЭЦ". В результате была снижена подача тепла для более чем 22 тыс. абонентов города.