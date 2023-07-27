Прибыль крупных промпредприятий Китая в первом полугодии снизилась на 16,8%

По данным Государственного статистического управления КНР, она составила $475 млрд

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе - июне снизилась в годовом исчислении на 16,8%. Как сообщило Государственное статистическое управление КНР, в первом полугодии она составила 3,38 трлн юаней (порядка $475 млрд по текущему курсу).

К крупным индустриальным компаниям в Китае относятся коммерческие организации, положительная разница в доходах и расходах которых за один год превышает 20 млн юаней (примерно $3 млн).

Отрицательная динамика за указанный период оказалась на 2 процентных пункта менее значительной, чем в январе - мае. Как следует из документа, прибыль компаний добывающей отрасли Китая за 6 месяцев снизилась на 19,9%, примерно до 681,68 млрд юаней ($95,65 млрд). У предприятий обрабатывающей промышленности наблюдалось понижение прибыли на 20%, до 2,38 трлн юаней ($335 млрд долларов). Показатель производителей, занимающихся выработкой и поставками электричества, тепла, газа и воды, напротив, поднялся на 34,1%, до 319,31 млрд юаней ($44,8 млрд).

В докладе уточняется, что наиболее заметный спад в январе - июне продемонстрировали китайские заводы черной металлургии (минус 97,6% в годовом исчислении), предприятия по переработке нефти и угля (-92,3%), поставщики химволокна (-55,5%), химической продукции (-52,2%), бумаги (-44,6%), заводы по обработке цветных металлов (-44%), компании, занимающиеся добычей руды черных металлов (-42%), переработкой сельскохозяйственных полуфабрикатов (-33,2%), производством компьютеров и телекоммуникационных средств (-25,2%), а также текстильные фабрики (-23,8%) и организации, специализирующиеся на добыче угля (-23,3%).

Положительная динамика оказалась у компаний, занимающихся ремонтом станков и металлического оборудования (рост на 199,4%), у поставщиков электроэнергии и тепла (46,5%), производителей судов, самолетов и железнодорожных транспортных средств (35,3%), электроприборов (29,1%) и оборудования общего назначения (17,9%).

Согласно официальным данным, в 2021 году прибыль крупных госпредприятий Китая увеличилась на 34,3%, до 8,7 трлн юаней (порядка $1,37 трлн по курсу того времени). Однако в 2022 году показатель снизился на 4%, до 8,4 трлн юаней ($1,24 трлн).