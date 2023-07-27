В Подмосковье в строительство гостиничного комплекса инвестор вложит около 3,5 млрд рублей

Площадь объекта составит более 24 тыс. кв. м

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Гостиничный комплекс почти на 400 мест планирует построить в городском округе Одинцово компания ООО "Стройинжиниринг", инвестиции в проект составят около 3,5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Компания планирует построить гостиничный комплекс на 375 номеров, рассчитанный на прием до 800 посетителей. Общая площадь составит более 24 тыс. кв. м. Инвестиции в проект - около 3,5 млрд рублей. Предусмотрено создание 500 новых рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона уточнили, что инвестором выступает компания ООО "Стройинжиниринг". Земельный участок, на котором будет реализован проект, имеет площадь около 12 га и располагается вблизи деревни Волково.

Согласно данным министерства, проект гостиничного комплекса представляет собой круглогодичный загородный подмосковный курорт для индивидуального или семейного отдыха. Гости смогут выбрать свой вариант отдыха: посетить ресторан, игровую зону, джакузи или бассейн на открытом воздухе, спортивную площадку, глэмпинг или СПА-комплекс. Также на территории гостиницы будет расположен конференц-зал.

"Концепция курорта - "Пять морей". На территории комплекса будет расположено несколько бассейнов с уникальной формулой минерализации воды. Состав воды создан по специальной технологии - он полностью идентичен химическому составу пяти различных морей", - подчеркнули в пресс-службе.