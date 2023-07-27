Из гарантийного фонда Подмосковья предприниматели привлекли более 77 млрд рублей

Компании МСП получили от фонда 2,8 тыс. поручительств на общую сумму 24,6 млрд рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Почти 3 тыс. поручительств на общую сумму около 25 млрд рублей выдал субъектам малого и среднего предпринимательства Московский областной гарантийный фонд за все время своей работы, благодаря этой поддержке компании смогли привлечь заемные средства на сумму свыше 77 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"По состоянию на 1 июля компании МСП, работающие в Подмосковье, получили от фонда 2,8 тыс. поручительств на общую сумму 24,6 млрд рублей. Благодаря этой поддержке компании смогли привлечь заемные средства на сумму 77,1 млрд рублей", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона пояснили, что Московский областной гарантийный фонд начал свою деятельность в 2009 году.

Как уточнили в пресс-службе, за первое полугодие текущего года гарантиями Московского областного гарантийного фонда воспользовались почти 600 субъектов МСП. Ими было получено почти 700 поручительств на 6 млрд рублей, а сумма привлеченных ими заемных средств превысила 13,3 млрд рублей.