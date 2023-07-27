Апелляционный суд признал завышенным тариф на вывоз мусора в Омской области

Размер необоснованной выручки составил 583,8 млн рублей

ОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил решение омского суда о незаконности включения в тариф на вывоз мусора расходов по транспортировку отходов на 583,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Определением Пятого апелляционного суда общей юрисдикции решение о признании недействующим приказа региональной энергетической комиссии признано законным, оставлено без изменения и вступило в законную силу", - рассказали в прокуратуре.

В пресс-службе Омской региональной энергетической компании ТАСС сообщили, что для исполнения решения суда комиссия проведет дополнительный анализ расходов регионального оператора по обращению с ТКО - компании "Магнит" - на транспортировку отходов.

Иск подала прокуратура, которая при проведении проверки установила, что региональная энергетическая компания при принятии тарифа на 2022 год в необходимую валовую выручку "Магнита" включила экономически необоснованные расходы по транспортировке мусора на сумму 583,8 млн рублей. Также ведомство выявило многочисленные нарушения, допущенные компанией при исполнении договоров по вывозу отходов в 2020 году на территории всего региона. Все это привело к значительной разнице между стоимостью фактически оказанных услуг по транспортировке мусора и суммой, выплаченной регоператором подрядчикам.

В 2019 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным житель Омска Роман Дмитриев пожаловался на значительный рост тарифа на вывоз мусора. Президент поручил ФАС обратить внимание на ситуацию. Ведомство предписало омской РЭК произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов, которые составляли 93% от тарифа на вывоз мусора. В результате 1 августа 2019 года тариф был снижен на 30,2%.